وسيتم من خلال هذه المنحة تقديم المساعدات الغذائية للسكان المتأثرين من النزاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النازحون في المجتمعات المستضيفة.

وبحضور رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق العامري، وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية راشد سالم الشامسي، مع مدير مكتب الشراكات في دولة الإمارات ممثلا عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بشار الحمامي.

وأكد العامري على مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين بالأزمة الكارثية في السودان، وتلبية الاحتياجات الغذائية الضرورية للنازحين داخل السودان وفي تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا كمجتمعات مستضيفة.

وأشار إلى "المسؤولية الدولية والأخلاقية المشتركة نحو مواجهة التحديات في المناطق المتأثرة بالمجاعة والمعرضة لمخاطر عالية، مما يستدعي أهمية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في مثل هذه الأزمات المأساوية والظروف الحرجة".

وقال الحمامي إن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "يعرب عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات على مساهمتهما السخية البالغة 20 مليون دولار، التي ستدعم عمليات البرنامج المنقذة للحياة في السودان، إذ ستمكن هذه المساهمة المهمة من الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد والمعاناة بشكل يومي، كما ستشكل دعما منقذا للأرواح وله أثر ملموس وحقيقي في حياة الأسر الأكثر احتياجا".

وقدمت دولة الإمارات 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، بينما خصصت له 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب عام 2023.

كما تؤكد الإمارات على أهمية العمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وضرورة إرساء هدنة إنسانية تضمن حماية المدنيين، وتسهل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.