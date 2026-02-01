ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن خامنئي، قوله إنه "إذا هاجمت الولايات المتحدة بلادنا، فسيتحول الأمر إلى صراع إقليمي".

ووصف خامنئي الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بأنها كانت "محاولة انقلاب" تم إخمادها، مؤكدا أن الاضطرابات استهدفت تقويض مؤسسات الدولة الحيوية.

كما قال إن "الهدف من الاحتجاجات الأخيرة كان تدمير المراكز الحساسة والفاعلة في إدارة البلاد"، مضيفا: "لذلك هاجموا مراكز الشرطة والمقار الحكومية ومراكز الحرس الثوري والبنوك".

وتابع المرشد الإيراني: "هاجموا المراكز التي تدير شؤون البلاد. كان هذا شبيها بالانقلاب".

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تسعى فيه السلطات الإيرانية إلى تأكيد سيطرتها على الأوضاع الأمنية، بعد موجة من الاحتجاجات التي طالت مدنا عدة.