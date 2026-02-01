وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الشرع أكد خلال الاتصال حرص الدولة السورية على ضمان الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للأكراد، مشددا على أن جميع السوريين سواسية أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية.

وأشارت الوكالة، إلى أن بارزاني أعرب عن مباركته للاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدا أهمية تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تنفيذ الاتفاق وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.