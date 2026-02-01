ووفق بيان لوزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد "أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدن عدة في إقليم بلوشستان، وأسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص".

وشددت وزارة الخارجية، في البيان، على أن "دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

كما أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، جراء هذه الهجمات الآثمة".