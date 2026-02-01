أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء السبت، أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين ستقام في أواخر شهر فبراير.
وأوضح المراسل أن التمرين المشترك الثامن لـ"حزام الأمن البحري" سيُنفَّذ في منطقة شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات من البحرية الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى البحريتين الروسية والصينية.
ومن المقرر أن تبدأ إيران تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يوم الأحد الأول من فبراير، وتستمر على مدار يومين، وفق قناة برس تي في الحكومية.
ودعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، الحرس الثوري الإيراني إلى تجنب السلوك التصعيدي في الخليج العربي، عقب إعلان طهران عزمها إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، تبدأ الأحد.
وقالت "سنتكوم"، في بيان إن إيران أعلنت "أمس أن الحرس الثوري سيجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد".
وأضافت: "نحث الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر".
يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري أميركي كبير وتوقعات متنامية بعمل عسكري ضد إيران، لكن لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستكشف فرصة التوصل لاتفاق مع إيران في اللحظات الأخيرة.
وقال ترامب إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب: "إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث"، ملمحا إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وأضاف الرئيس الأميركي منتقدا التجارب السابقة: "في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر".
يأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود "تقدم" نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.
وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة «"إكس": "خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم"، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيداً عن التصعيد الإعلامي.