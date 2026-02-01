وحيث شدد التحالف وفق وسائل إعلام محلية على أن اختيار رئيس مجلس الوزراء هو "شأن دستوري عراقي خالص" يتم وفق آليات وطنية تراعي المصلحة العليا بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وأكد الإطار أن العراق "دولة مؤسسات" قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية بناء على إرادة ممثلي الشعب.

وأبدى التحالف حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي والقوى الفاعلة، شريطة أن تقوم على "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وشدد على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بالمسار القانوني لتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن الولايات ‌المتحدة لن تساعد ⁠العراق بعد الآن إذا اختار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.