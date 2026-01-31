ودانت القاهرة "بأشد العبارات" الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر، والتي قالت إنها أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين وفق معطيات الدفاع المدني في القطاع، محذرة من أن هذه التطورات "تؤجج الأوضاع وتقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار".

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الانتهاكات المتكررة تمثل "تهديدا مباشرا للمسار السياسي"، وتعرقل المساعي المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح المرحلة المقبلة من التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وناشدت مصر جميع الأطراف "الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة"، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وبدء عملية إعادة الإعمار.