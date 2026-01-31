وقال المسؤولان ‌لوكالة "رويترز": "إسرائيل ليست ضالعة في انفجارات إيران".

وفي وقت سابق من السبت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في ‌ميناء بندر عباس ​جنوب إيران، من دون ذكر سبب الانفجار.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من 8 طوابق، مما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة 14، فضلا عن تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، إن التقارير المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول استهداف قائد في القوات البحرية التابعة ‌للحرس الثوري الإيراني في الانفجار "خاطئة تماما".

وفي حادث آخر، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار نجم عن تسرب للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي "كيانشهر". وأضاف أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث لبدء عمليات الإغاثة.