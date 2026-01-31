وقال بيان للبحرية التابعة للحرس الثوري: "لم يحدث أي هجوم بطائرات مسيّرة على مقرات البحرية في محافظة هرمزكان وتحديدا مدينة بندر عباس، ولم تتعرض أي من المباني التابعة لهذه القوة لأي أضرار".

وأضاف البيان أن المنشآت والمباني التابعة للقوة البحرية لم تتعرض لأي أضرار، داعيا إلى استقاء المعلومات من "المصادر الرسمية والمعتمدة" فقط.

وفي وقت سابق من السبت، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في ‌ميناء بندر عباس ​جنوب إيران، من دون ذكر سبب الانفجار.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من 8 طوابق، مما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة 14، فضلا عن تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، إن التقارير المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول استهداف قائد في القوات البحرية التابعة ‌للحرس الثوري الإيراني في الانفجار "خاطئة تماما".

وقالت وسائل إعلام إيرانية ⁠إن التحقيقات جارية بشأن الانفجار، من دون أن تقدم مزيدا من المعلومات.

ويأتي الانفجار وسط توتر متصاعد بين ​طهران وواشنطن، مع تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران، وأيضا وسط مخاوف مستمرة لدى الغرب بشأن برنامج إيران النووي.