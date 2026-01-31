وكان خامنئي يجري زيارة لمرقد سلفه المرشد السابق الخميني، في الذكرى 47 للثورة الإيرانية.

وتسعى إيران إلى إظهار الاستقرار، بعد أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات، والمخاوف من ضربة عسكرية أميركية وشيكة.

ولم يظهر خامنئي بشكل علني منذ بدء الاحتجاجات في إيران قبل أسابيع.

ويبدو أن هذه الصور تهدف إلى دحض مزاعم انتشرت في وقت سابق من شهر يناير الجاري، تفيد بنقل خامنئي إلى ملجأ تحت الأرض خوفا من ضربة أميركية محتملة تستهدفه بشكل مباشر.

ويأتي ظهور المرشد وسط استمرار تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجمات على إيران، وسط حشد عسكري كبير في الشرق الأوسط.

وقال ترامب الخميس إن "أسطولا" يتجه نحو إيران، وأفادت مصادر ‌عديدة أنه يدرس خيارات للتعامل مع طهران، تشمل توجيه ضربات محددة الأهداف.