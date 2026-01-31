وقال المالكي إن "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يحترم"، مشددا على أن "إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل يمثلان مبدأ ثابتا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها".

وأضاف: "لن نتخلى ولن نفرط في حق العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".

وأكد المالكي تطلع العراق إلى "إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخلات أو علاقات سلبية".

وفي سياق متصل، بحث المالكي، يوم الجمعة، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس مسار الحكومة العراقية المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن اللقاء تناول "تعزيز العلاقات الثنائية"، إضافة إلى "مناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة"، بحسب ما أكده مدير المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون.