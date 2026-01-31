وذكر المصدر أن الطائرة رصدت تحلق فوق الخليج العربي وخليج عمان قرب المجال الجوي الإيراني، على ارتفاع يزيد قليلا على 6 آلاف متر.

كما أشار إلى رصد طائرة مسيّرة استطلاعية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون"، تابعة لسلاح الجو الأميركي، في المناطق ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وتكمل هذه المسيّرة عمل طائرة "بوينغ بي 8 بوسيدون".

والمسيّرة "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون" قادرة على مراقبة مساحات واسعة من البر والبحر، وتجري مهام استطلاع لمدة تتراوح بين 10 و15 ساعة يوميا.

وتأتي هذه التحركات وسط ترقب دولي لاحتمالية توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والجمعة قال ‌ترامب إنه "يأمل" ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد إيران، موضحا أنه يعتزم إجراء محادثات مع ‌طهران.