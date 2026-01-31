والسبت قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "رد طهران على عدوان العدو سيمتد إلى قلب تل أبيب".

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، اعتبر شمخاني أن "الأولوية المطلقة لإيران في المرحلة الراهنة هي الجاهزية الكاملة لردع أي تهديد عسكري".

وقال إن "رد إيران لن يقتصر على البحر، فأي مواجهة ستنتقل بشكل لا مفر منه، إلى دول المنطقة. وقد أثبتت التجارب السابقة أن أي حرب في هذه الجغرافيا لا تبقى محدودة".

وأضاف شمخاني: "رصد مخطط عمليات العدو، وعند الضرورة ستستهدف نقاط اختناقه، وستقع مسؤولية العواقب على عاتق من يبدأون بالعدوان".

وفي السياق ذاته، قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن "أيدينا على الزناد"، مشددا على أن "إيران لن تزول".

وأضاف حاتمي: "لدى إيران الكثير من القادة والضباط والجنود، الذي سيدافعون عن هذا البلد حتى آخر لحظة".

وترتفع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مع تهديدات ترامب بشن ضربات عسكرية على إيران تزامنا مع حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.

وفي أحدث تصريحاته عن الملف، أعرب ترامب الجمعة عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق يتيح لها تفادي ضربة عسكرية يهدد بتنفيذها.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "يمكنني القول إنهم يريدون أن يبرموا اتفاقا"، لتجنب الضربة التي يلوح بها.

وردا على سؤال عما إذا كان أمهل طهران فترة محددة، أجاب: "نعم، قمت بذلك"، مضيفا أن إيران هي "الوحيدة التي تعرف" هذه المهلة.

وتابع ترامب: "فلنأمل في التوصل إلى اتفاق. لو حصل ذلك سيكون الأمر أفضل. وإذا لم يحصل فسنرى ما سيجري".