والخميس نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين عسكريين قولهم: "نقدر أن نحو 70 ألف فلسطيني من سكان غزة قتلوا في الحرب، بخلاف المفقودين".

ونسبت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية هذه المعلومات إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأشارت إلى "جهود جارية حاليا لتحليل عدد القتلى بين المدنيين والمسلحين".

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 71667 فلسطينيا في القطاع منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى إصابة 171343 آخرين، ويشمل هذا العدد 492 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وفي أكثر من مناسبة أثناء الحرب، شككت إسرائيل في عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في هجمات الجيش الإسرائيلي، متهمة وزارة الصحة في قطاع غزة بتضخيم الأرقام.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي امتنع عن تأكيد المعلومات المقدمة للصحفيين الإسرائيليين.

وقال المتحدث في تصريحات نشرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "يوضح الجيش أن التفاصيل المنشورة لا تعكس بياناته الرسمية، وأن أي منشور أو تقرير حول هذا الموضوع سيصدر عبر القنوات الرسمية".

ولم يجب المتحدث عما إذا كان الجيش الإسرائيلي يمتلك بيانات دقيقة حول عدد الفلسطينيين القتلى في غزة منذ أكتوبر 2023، أو إذا كانت هذه المعلومات ستنشر في أي وقت لاحق.

وأضاف: "ليس لدينا أي تعليق آخر بخلاف المعلومات التي قدمناها سابقا".

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يقر علنا في أوقات سابقة بعدد القتلى في غزة، فقد أشارت مصادر إسرائيلية إلى حصيلة القتلى في أحاديث خاصة.

ففي أغسطس الماضي، وفي تسجيل صوتي بثته القناة 12 الإسرائيلية، اعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية السابق أهارون حليفا أن "وجود 50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري للأجيال القادمة".

ولم يتضح متى كان هذا المسؤول السابق يتحدث، لكن عدد القتلى في غزة تجاوز 50 ألفا في مارس 2025.

وفي سبتمبر من العام الماضي، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هيرتسي هاليفي: "يبلغ عدد سكان غزة 2.2 مليون نسمة، وأكثر من 10 بالمئة منهم الآن بين قتيل وجريح، أي أكثر من 200 ألف. هذه ليست حربا هينة".

ويتوافق هذا الرقم تقريبا مع أرقام وزارة الصحة في غزة وقت صدور التصريح، التي أفادت أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 65 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 164 ألفا.