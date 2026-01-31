كما ذكرت الوسائل، ومنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 5، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مدينة غزة شمالي القطاع.

والغارة كانت واحدة من 4 غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة غزة في وقت مبكر من صباح السبت.

وأشارت مصادر إلى أن القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مناطق من خانيونس، وسط تحليق منخفض ومكثف للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

وتؤكد هذه التطورات هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 3 أشهر على إقراره.

وفي ظل تبادل اتهامات متبادلة بانتهاك اتفاق غزة، أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من شهر يناير الجاري أنه دخل مرحلته الثانية، التي تضم في بنودها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.

وأدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إلى توقف القتال إلى حد كبير، وشملت إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين كانوا محتجزين في غزة، مقابل أسرى وجثامين فلسطينيين كانت إسرائيل تحتجزهم.

إلا أن الوضع الإنساني لا يزال كارثيا في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، معظمهم دمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير، وأنهكهم النزوح المتكرر ونقص الطعام والماء والدواء.

ويعيش معظم سكان القطاع في خيام مهترئة، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة ولمستلزمات الصرف الصحي.