وكان البرهان هدد بمنع رئيس تحالف "صمود" عبد الله حمدوك، إضافة إلى عمر القيادي في التحالف، من دخول السودان.

وقال في خطاب عقب صلاة الجمعة جنوبي الخرطوم، أنهما "لن يعودا إلى الحكم"، وأن أقدامهما "لن تطأ أرض السودان ما دام على قيد الحياة"، وفقا لتعبيره.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، رد عمر قائلا إنه "أمر مؤسف حقيقة أن يكون انشغال الناس في هذا التوقيت، الذي يموت به ملايين السودانيين ويتشرد 14 مليون وأكثر من 25 مليون في حاجة للمساعدة وهناك حرب تدمر البلاد بالكامل، بمثل هذه الصغائر".

وأضاف: "نحن منصرفون بالكامل للعمل من أجل وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، ومن أجل مستقبل مدني ديمقراطي لا يتحكم العسكر فيه بمصائر البلاد، ولا يعود النظام السابق وزبانيته مرة أخرى ليتحكموا في رقاب الناس".

كما اعتبر عمر أنه "يبدو أن البرهان لم يتعلم شيئا من درس (الرئيس السابق عمر) البشير، سلفه الذي كان يكرر مثل هذه التهديدات في حق القوى المدنية التي تعمل للسلام والاستقرار والتحول المدني في السودان، وذكر تهديدات مماثلة من قبل أنهم لن يعودوا إلى السودان. ظللنا موجودين في بلادنا وذهب البشير غير مأسوف عليه".

واختتم تصريحاته قائلا: "في النهاية أقول إننا سنعود إلى بلادنا، لا يملك أي أحد كائنا من كان حق منعنا من ذلك".