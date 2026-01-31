وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية جديدة، الجمعة، بشأن إيران.

ووفق المصادر، فإن "أي اتفاق يبقي النظام الإيراني مقابل تقييد البرنامج النووي فقط سيكون خسارة كبيرة".

ولفتت إلى أن تل أبيب لا تستبعد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم أسلوب "دبلوماسية السفن الحربية" للضغط على إيران.

كانت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع إيران، ولا سيما بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وجاء ذلك مع نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في رسالة ردع واضحة وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.