ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد ناقش رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والقائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، الجمعة، رؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في تدوينة له على منصة (اكس)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس".

وأضاف الركابي أنه "تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى مناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة".