وناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف "مجلس السلام"، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكافة استحقاقاتها ومراحلها، والعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في غزة والتخفيف من معاناتهم.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بالعمل مع الولايات المتحدة، ومختلف الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، وضمان الحياة الكريمة وفرص التنمية لشعوبها.

كما تطرق خلال الاتصال الهاتفي مع ماركو روبيو إلى التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وماركو روبيو، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.