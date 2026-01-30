وأوضح البيان أن السماح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح سيتم بالتنسيق مع الجانب المصري، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وفق الآلية نفسها التي طُبّقت في يناير 2025.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة ستُتاح فقط للأشخاص الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب، وذلك بتنسيق مصري، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجانب الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أنه، إضافة إلى إجراءات التعريف والفحص الأولي التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح، سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في محور سيتم تشغيله من قبل المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ترتيبات أمنية وتنظيمية مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، ومع استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية بشأن إدارة المعبر وحركة العبور عبره.