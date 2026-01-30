وقال الموقع إن وصول المدمرة ‌إلى الميناء الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية ⁠لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططا له مسبقا وجاء في إطار التعاون ‌بين الجيشين الإسرائيلي ​والأميركي.

ولم ترد البحرية الأميركية ولا الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الأمر يتعلق ربما بالمدمرة الأميركية "يو إس إس جاك إتش لوكاس"، مضيفا "تحمل هذه المدمرة أسلحة متنوعة ولديها القدرة على إنزال مروحية على متنها".

يأتي نشر هذه القطعة البحرية في وقت أشار فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه منفتح على ​إجراء محادثات ‍مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لرويترز إن ‍الجيش لا يمكنه ⁠مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفا أن ‍سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أي مسار عمل ‌يقرره الرئيس.

وكان ترامب ‍حذر إيران من ‍مواجهة إجراءات أميركية أشد قسوة بكثير مما سبق إذا لم تعد إلى المفاوضات بشأن ‌برنامجها النووي، بينما توعدت طهران بالرد على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وقال ترامب أيضا إن لدى الولايات المتحدة "أسطولا" يتجه نحو إيران، لكنه قال إنه يأمل ألا يُستخدم.