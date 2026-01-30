ووقع الحادث في محيط معبر رفح الحدودي مع مصر الذي يعد نقطة دخول حيوية للمساعدات الإنسانية، والذي يترقب سكان القطاع المنهكون إعادة فتحه.

وأفاد الجيش، في بيان، بأن الجنود رصدوا قبيل الفجر "ثمانية مسلحين" خرجوا من "بنية تحتية تحت الأرض" في شرق رفح و"قام سلاح الجو الإسرائيلي بضرب ثلاثة منهم وتصفيتهم".

وأضاف البيان أن ضربات أخرى نفّذت في اتجاه المناطق التي حاول العناصر المتبقون الفرار إليها، وأن الجنود "يواصلون عمليات التفتيش في المنطقة لرصد وتصفية جميع المسلحين".

وأكد الجيش أن "القوات تبقى منتشرة طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار وستواصل العمل على إزالة أي تهديد آني"، بدون كشف أي معلومات حول نوع الأسلحة التي كان عناصر المجموعة يحملونها.

وتنصّ خطة وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها بضغط من الولايات المتحدة ودخلت حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، على إعادة جميع الرهائن المحتجزين في القطاع في مرحلتها الأولى.

وتنص المرحلة الثانية من الخطة على نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يسيطر على نحو نصف قطاع غزة، ونشر قوة دولية.