وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية التي توغلت نحو يارون جنوبي لبنان، عملت على تفخيخ منزل في المنطقة.

ووفق الوكالة فقد سبق التوغل، قصف مدفعي متقطع طاول المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة يارون .

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن ليلة الثلاثاء، القضاء على عنصر في "حزب الله" جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان له أنه "قضى على إرهابي من حزب الله كان يشغل منصب مسؤول طاقم مدفعية في جنوب لبنان".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، ليلة الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شنّ قرابة 12 غارة على مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

ويوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل عنصرين من "حزب الله"، أحدهما يشغل منصبا قياديا في سلاح المدفعية، وفق بيان رسمي.

وتعهد لبنان بجعل جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، تنفيذا للاتفاق المبرم ‌في 2024 الذي أنهى حربا مدمرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

ويصرّ "حزب الله" على ⁠أن هذا الاتفاق ينطبق فقط على المنطقة الواقعة في أقصى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، ‌ويرفض التخلي عن ترسانته في أماكن أخرى.