وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أن طاقمها سلّم الجثامين.

وقالت اللجنة في منشور على حسابها في "إكس": "سهّلت اللجنة الدولية اليوم عودة 15 جثمانا فلسطينيا إلى غزة، وذلك بعد انتشال رفات الرهينة الأخيرة على يد السلطات الإسرائيلية. وتمثّل هذه الخطوة ختام عملية استمرت شهورا هدفت إلى لمّ شمل العائلات ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، باستعادة رفات من وصفه بـ"آخر رهينة" احتجز في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، معلنا أن إسرائيل أوفت بتعهدها بإعادة جميع الرهائن.

وقال نتنياهو: "هذا إنجاز استثنائي لدولة إسرائيل. لقد وعدنا – ووعدت أنا – بإعادة الجميع، وقد أعدناهم جميعا، حتى آخر رهينة"، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي التعرف على رفات ران غفيلي، وهو شرطي قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف نتنياهو أن "هذا إنجاز عظيم للجيش الإسرائيلي، ولدولة إسرائيل، وكذلك لمواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت على الجثمان استنادا إلى معلومات استخبارية حصلت عليها من "حماس".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الماضي، تعهدت الحركة بإعادة جميع للرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 من الأحياء و28 من رفات الرهائن المتوفين.