وأوضح ترامب، في حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أن حماس "ساعدت كثيرا في استعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي".

وأضاف أن "حماس كان لها دور كبير في إعادة الرهائن إلى أهاليهم"، مشيرا: "سعينا إلى إعادة كل الرهائن إلى أهاليهم".

وتابع: "كثيرون قالوا إنهم لن يتركوا سلاحهم أبدا. يبدو أنهم سيتخلون عن سلاحهم".

من جهته، قال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، خلال الاجتماع ذاته، "نحن الآن في المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

فنزويلا

وفي ذات الاجتماع، أعلن ترامب أنه سيقوم بإعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا.

وأضاف الرئيس 47 للولايات المتحدة أنه تحدث مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، وأعلمها "بأننا سنقوم بفتح الأجواء أمام الرحلات التجارية".

وأكد ترامب أن "الأميركيين سيتمكنون، خلال وقت قصير، من الذهاب إلى فنزويلا وسيكونون آمنين هناك".

وأشار ترامب إلى أنه أصدر تعليماته لوزير النقل شون ديفي والقادة العسكريين الأميركيين لفتح المجال الجوي بحلول نهاية الخميس.

وأردف: "لدينا شركات نفط كبرى ستتوجه لاستكشاف المواقع في فنزويلا".

حرب أوكرانيا

من جهة أخرى، قال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار لمدة أسبوع.

وأوضح: "طلبت من بوتين عدم إطلاق النار بسبب موجة البرد القياسية، موضحا أن الرئيس الروسي وافق على عدم إطلاق نار لمدة أسبوع.

وأبرز: "‌كان ‍ذلك ‍لطيفا للغاية. قال الكثير من الناس '‌لا تضيع المكالمة، لن تحصل على ذلك'. لكنه فعلها".

وذكر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف: "أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الحرب في أوكرانيا"، مضيفا أن "الأطراف تناقش صفقة تتعلق بالأراضي".

وزاد ويتكوف: "التقدم الذي حققناه منذ لقاء جنيف إلى الآن بشأن أوكرانيا كبير، ولم نحقق مثله طوال السنوات الماضية، ويبدو لنا أننا قريبون جدًا من اتفاق سلام".