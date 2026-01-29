وقالت كالاس: "‍لن تنهي هذه الإجراءات ‌وحدها ‍الحرب، ‍لكنها ستزيد من التكلفة ‌على المسؤولين عنها".

وحسب موقع الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات استهدفت 7 قادة من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وأوضح المصدر أن العقوبات فرضت بسبب تورط هذه الأطراف في انتهاكات تُهدد أمن السودان واستقراره وتُقوّض مسار الانتقال السياسي.

يشار إلى أن الحرب مستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة.