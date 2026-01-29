وأضافت إدارة أمن عدن، في بيان رسمي: "لقد واصل منتسبو الأجهزة الأمنية بما في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب وكتائب القيادة العامة في أداء واجباتهم الوطنية والميدانية المباشرة في حفظ الأمن وضبط الاستقرار بمستوى عال من المهنية والانضباط والتفاني في ظل تحديات أمنية متصاعدة وظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة الأمر الذي يستوجب إنصافهم ماليا وضمان المساواة الكاملة بينهم وبين نظرائهم في الوحدات العسكرية الأخرى بما يحفظ كرامة رجل الأمن ويعزز الجاهزية العملياتية والاستقرار المؤسسي".

وأبرزت عن تطلعها "للعمل على تسوية شاملة وعادلة للمرتبات تضمن المساواة الكاملة مع الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى وانتظام صرفها وفق آلية واضحة مستقرة ومستدامة".

كما أكدت الإدارة أن "الأجهزة الأمنية تتحمل العبء الميداني والمباشر في ضبط الأمن وحماية السلم العام وأن تحقيق العدالة والمساواة في المرتبات يمثل دافعا أساسيا لرفع الروح المعنوية لرجل الأمن في الميدان وتعزيز مستوى الأداء المهني وترسيخ الاستقرار الأمني ودعم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها".

وجددت إدارة أمن عدن، في ختام البيان، "التزامها الكامل بواجباتها الوطنية".