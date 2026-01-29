وقالت اللجنة في بيان: "سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إعادة 15 فلسطينيا متوفين إلى غزة.. ويشكل ذلك استكمالا لعملية استمرت عدة أشهر، أعادت لم شمل العائلات وساعدت في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 15 جثمانا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد الإفراج عنهم من قبل الجيش الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 360 جثمانا.

وأوضحت في بيان: "تؤكد الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، بالتعاون مع الجهات واللجان ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية، أن تسلم إسرائيل 15 جثمانا لفلسطينيين مقابل تسلمها رفات كل رهينة إسرائيلي.

وكانت إسرائيل أعلنت، الإثنين، استعادة رفات ران غفيلي آخر رهينة كان محتجزا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.