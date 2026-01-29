وقالت الرئاسة العراقية، في بيان: "تؤكد رئاسة الجمهورية رفضها لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي، وأن القضايا الداخلية للعراق تعد شأنا سياديا خالصا، يقرره العراقيون وحدهم، استنادا إلى إرادتهم الحرة بموجب الدستور ومن خلال النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تمثل التعبير الحقيقي عن خيارات الشعب".

وأضافت: "في هذا الصدد نؤكد على أن احترام السيادة الوطنية يشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي، سيما في عملية تشكيل الحكومة والتي تستند إلى نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وشهدت مشاركة واسعة من قبل العراقيين، والقوى السياسية الفائزة فيها".

وجددت رئاسة الجمهورية "حرص العراق على انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على الانفتاح والتعاون الإيجابي مع جميع الدول، وبما يعزز علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي أكد، الأربعاء، مضيه في الترشح لرئاسة الوزراء مجددا، وذلك رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، إن الولايات ‌المتحدة لن تساعد ⁠العراق بعد الآن إذا اختار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا (سيئا للغاية) بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف: "في آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر ⁠والفوضى العارمة. ‍وينبغي عدم السماح بتكرر ذلك".

واختتم قائلا إنه "إذا توقفت واشنطن عن مساعدة العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".