وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، على حرص الإمارات على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع روسيا بما يخدم مصالح البلدين.

كما جدد تأكيد دعم دولة الإمارات لجهود تعزيز الحلول الدبلوماسية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار والسلام الدولي.

من جهته، أكد بوتين أن دولة الإمارات شريك هام لروسيا في العالم العربي، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور باستمرار.

وأضاف: "الإمارات تعتبر شريكا مهما لنا في العالم العربي والتبادل التجاري بيننا يزداد.. اللجنة الحكومية تعمل بشكل جيد والجلسة الماضية كانت في دبي، إضافة إلى منتدى الأعمال الروسي الإماراتي، وغيرها من الاستثمارات والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة تسير على نحو جيد".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ورافق طائرة رئيس دولة الإمارات لدى دخولها الأجواء الروسية، سرب من الطائرات العسكرية تحية وترحيباً به.

ويضم الوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات خلال الزيارة كلا من الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.