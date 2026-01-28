وتسيطر حركة حماس على أقل بقليل ‌من نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار ⁠الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بوساطة الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب.

ويربط ​الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من المزيد من الأراضي بتخلي حماس عن أسلحتها.

وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الولايات المتحدة، إلى جانب 26 دولة انضمت حتى ​الآن ‍إلى مجلس السلام بقيادة ترامب وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية التي يشرف المجلس عليها، ستمارس ضغوطا على ‍حماس لنزع ⁠سلاحها.

وذكر والتس أمام مجلس الأمن: "لا بد ‍ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شكل من ‌الأشكال".

وأضاف: "سيتم تدمير جميع ‍البنى التحتية ‍العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها".

وأوضح قائلا: "‌سيشرف مراقبون دوليون مستقلون على عملية نزع السلاح في غزة لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لسحبها من الخدمة وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ⁠بتمويل دولي".