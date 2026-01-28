وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لوكالة فرانس برس: "هناك بروتوكولات جٌهزت، ملفات قد أُتمت، ولجان تشرف على عملية التسليم بحيث نكون أمام عملية تسليم كاملة للحكم في قطاع غزة إلى هذه اللجنة" الوطنية.

وأضاف قاسم: "يجب أن يتم فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بشكل كامل و(ضمان) حرية الدخول والخروج إلى قطاع غزة دون أية عوائق إسرائيلية".

يشار إلى أن مع إغلاق صفحة المرحلة الأولى من اتفاق غزة، عقب استعادة إسرائيل رفات آخر رهينة لها من القطاع، تتجه الأنظار نحو المرحلة الثانية التي يُفترض أن تضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ العملي.

غير أن هذا الانتقال، وفق المعطيات المطروحة، يبدو محفوفا بتعقيدات سياسية وأمنية متشابكة، تتصدرها مسألة نزع سلاح حركة حماس، التي وُصفت بأنها العقدة الأكثر حساسية في مسار وقف إطلاق النار، وسط تباين حاد في المقاربات بين الأطراف المعنية، وضبابية تحيط بالإرادة الفعلية لتنفيذ الالتزامات المعلنة.