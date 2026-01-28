وقال المالكي على "إكس": "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، وتعديا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".

وتابع: "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد".

وأكمل: "انطلاقا من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف استمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

وكان ترامب قد قال، الثلاثاء، إن الولايات ‌المتحدة لن تساعد ⁠العراق بعد الآن إذا اختار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا (سيئا للغاية) بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف: "في آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر ⁠والفوضى العارمة. ‍وينبغي عدم السماح بتكرر ذلك".

واختتم قائلا إنه "إذا توقفت واشنطن عن مساعدة العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".

وأعلن الإطار التنسيقي، السبت، ترشيح المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان للإطار التنسيقي أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا موسعا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".