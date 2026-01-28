وذكر المصدر أن "رئيس الأركان وافق مؤخرا على خطة لشن هجوم واسع النطاق في مناطق لم يسبق للجيش الإسرائيلي أن نفذ عمليات عسكرية فيها في قطاع غزة، بهدف إخضاع حماس".

وأضاف: "تدرس المؤسسة الدفاعية ثلاثة خيارات: من اتفاق سياسي وفق جدول زمني تحدده إدارة ترامب، مرورا بتحرك عسكري محدود، وصولا إلى احتلال كامل وتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة".

3 خيارات

يتمثل الخيار الأول في الالتزام باتفاق سياسي يتم بموجبه حل حركة حماس. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يحدد مهلة واضحة لهذه الخطوة، والتي تقدرها إسرائيل بنحو شهرين.

يتضمن الخيار الثاني عملية عسكرية محدودة، تهدف إلى ممارسة الضغط على حماس وإجبارها على الاستسلام، دون الدخول في تسوية شاملة لقطاع غزة في هذه المرحلة.

أما الخيار الثالث فهو قرار عسكري كبير يشمل احتلال قطاع غزة، يليه سيطرة عسكرية أو دولية على الحياة المدنية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن تركيز إسرائيل منصب الآن على نزع سلاح حركة حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وذلك عقب استعادة رفات آخر رهينة من القطاع الفلسطيني المدمّر.

وتعهّد نتنياهو بمنع إقامة دولة فلسطينية في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفط بالسيطرة الأمنية على القطاع والضفة الغربية المحتلة، رغم تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.