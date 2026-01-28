جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ مع الرئيس الإيطالي الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الضيف معبراً عن شكره وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الإيطالية، فيما أعرب الرئيس سيرجيو ماتاريلا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما علاقات إستراتيجية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل التنمية والازدهار للجميع.

واستعرض الجانبان العديد من مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا التي ترسم مستقبلاً واعداً لعلاقاتهما وتسهم في الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية القائمة من أجل الخير والازدهار للبلدين وشعبيهما خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى الجوانب الثقافية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بما يخدم مصالح الجميع.

وقال رئيس دولة الإمارات إن العلاقات الإماراتية - الإيطالية التاريخية تشهد مساراً متطوراً منذ تأسيسها 1971، مؤكداً اهتمام دولة الإمارات بالبناء على ما تحقق في مسار هذه العلاقات من تقدم خلال السنوات الماضية واستثمار كل الفرص المتاحة لدعم رؤيتهما المشتركة بما في ذلك المجالات الثقافية التي تعد جسراً حيوياً للتواصل والتقارب المتبادل الحضاري، بجانب تعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي يوليها البلدان اهتماماً خاصاً.

وأقام رئيس دولة الإمارات مأدبة غذاء تكريماً للرئيس الإيطالي والوفد المرافق.

حضر جلسة المحادثات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والوفد المرافق للرئيس الإيطالي.

وكانت قد جرت للرئيس سيرجيو ماتاريلا لدى وصوله قصر الشاطئ مراسم استقبال رسمية حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الدولة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له وصافح مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.