وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، أن الإدارة الأميركية أبلغت زعيما بارزا في "الإطار التنسيقي" بأنها ترفض استمرار الهيمنة الإيرانية على آليات تشكيل الحكومة العراقية.

ووفقا للصحيفة، أقرّ قيادي في تحالف "دولة القانون" الذي يقوده المالكي، أن الرسالة الأميركية أربكت ترشيحه وجعلت طريقه إلى الولاية الثالثة بالغ الصعوبة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العراق الثلاثاء من اختيار ‌المالكي رئيسا جديدا للوزراء، قائلا إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة تنصيب نوري المالكي ‌رئيسا للوزراء... في عهد المالكي، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. لا يجب أن ⁠يتكرر ذلك. بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا انتُخب، فلن تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة ‌للعراق".

وأكد ترامب أن العراق، بدون مساعدة الولايات المتحدة، لن يكون لديه أي فرصة للنجاح.

وتصريحات ترامب أوضح مثال حتى الآن على حملته للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق، الذي لطالما سار على خيط رفيع بين أقرب حليفين له، واشنطن وطهران.

ويأتي تحذير الرئيس الأميركي بعد أيام من ترشيح "الإطار التنسيقي" للمالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، علما أنه شغل المنصب فترتين من قبل.

وفي إطار حملة الضغط التي يمارسها ترامب، قالت أربعة مصادر لرويترز قبل أيام إن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات، من ضمنها احتمال استهداف عائدات النفط، ‌تستهدف الدولة في حالة ضم ‍جماعات مسلحة مدعومة ‍من إيران في الحكومة المقبلة.