وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال "على موقف المملكة في احترام سيادة إيران، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضدها أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على "دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أوضح بزشكيان خلال الاتصال "مستجدات الأوضاع في إيران، واستعرض جهود الحكومة الإيرانية في هذا الشأن، كما استعرض مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب بزشكيان عن "شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاء الاتصال في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن بسبب الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وتكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهديداته بتوجيه ضربات عسكرية.

وأفاد ترامب في الأيام القليلة الماضية بأنه أرسل أسطولا من القوات البحرية تجاه إيران تحسبا لأي عمل عسكري.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الإثنين، وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة.

وذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة، في حال قررت الهجوم، قد تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، على رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي.