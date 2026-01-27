وأضاف غراهام أنه تحدث مؤخرا مع ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، معربا عن "تقديره الكبير لجهودهما الرامية إلى إحلال الاستقرار في سوريا"، مؤكدا أن إدارة ترامب "ملتزمة باستبدال الفوضى التي ورثتها بالاستقرار".

ودعا السناتور الأميركي الشركاء الإقليميين إلى دعم رسالة الرئيس ترامب التي تركز على "الحاجة إلى الاستقرار لا إلى القتال"، محذرا من أن المنطقة والعالم "لا يحتاجان إلى حمام دم جديد في شمال شرق سوريا".

وأكد غراهام أن الكونغرس "على أتم الاستعداد للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار"، والتصدي لما وصفها بالجهات الإقليمية التي تهدد المصالح الأميركية عبر استهداف حلفاء موثوقين، وفي مقدمتهم الأكراد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان غراهام عزمه التقدم بمشروع قانون جديد تحت اسم "قانون إنقاذ الأكراد"، يهدف إلى فرض عقوبات على أي جهة أو حكومة تشارك في أعمال عسكرية ضد الأكراد في سوريا.

وأوضح غراهام أن تخلي واشنطن عن الأكراد سيشكل "كارثة على سمعة الولايات المتحدة ومصالحها الأمنية"، مذكرا بأنهم كانوا "الحليف الرئيسي في القضاء على تنظيم داعش".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع الرئيس السوري أحمد الشرع، معربا عن تفاؤله إزاء مسار الأوضاع في سوريا والمنطقة.