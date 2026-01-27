وقال نتنياهو: "لن نسمح بأن تقوم دولة فلسطينية في قطاع غزة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمليات العسكرية ستنتقل إلى مرحلة التركيز على تجريد حماس والقطاع من السلاح، مضيفا: "إن لم يتم تحقيق نزع السلاح وفق الاتفاق، فسنحققه بالقوة".

وأكد نتنياهو على استعادة جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في القطاع إلى إسرائيل. وقال "أنجزنا المهمة في غزة".

وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على مهمتين أساسيتين: "نزع سلاح حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت تل أبيب استعادة رفات آخر رهينة في غزة، بما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وينظر إلى عودة الرهينة المتبقي، على نطاق واسع باعتبارها إزالة للعقبة المتبقية أمام المضي قدما في فتح معبر رفح، وهو ما سيشكل إشارة لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وكانت عودة جميع الرهائن المتبقين، أحياء أو أمواتا، جزءا مركزيا من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.