وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنها رفعت مستوى الاستنفار إلى الحد الأقصى عقب دوي صفارات الإنذار في المنطقة، وسط تقديرات أولية تفيد برصد تسلل نحو 10 أشخاص من جهة الحدود الأردنية، ما دفع الجيش إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد مشتبه بهم عبروا الحدود، مشيرا إلى مشاركة سلاح الجو في عمليات التمشيط الجوي لدعم القوات البرية المنتشرة في المنطقة الحدودية الوعرة.

وبالتزامن، أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات مشددة لسكان بلدة فران في وادي عربة، دعتهم فيها إلى البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج حتى إشعار آخر، تحسباً لأي تهديد أمني محتمل.