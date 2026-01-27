وجاء ذلك عقب بيان للأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، دعا فيه إلى الاستعداد لـ"حرب شاملة" دعما وإسنادا لإيران في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأميركية والإسرائيلية.

وعلى إثر البيان، تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر أنصارا لمليشيا حزب الله في العراق وهم يرتدون أكفانا بيضاء ويوقعون استمارات للتطوع في "عمليات انتحارية".

وقال الحميداوي في بيانه إن "إيران حصن الأمة وعزتها"، متهما ما سماها "قوى الضلالة" بالسعي لإخضاعها وتدميرها، ومؤكدا أن أي حرب عليها "لن تكون نزهة".

وأضاف أن ما قد يترتب على إعلان "الجهاد" قد يشمل "عمليات استشهادية" دفاعا عن إيران.

ويأتي هذا الخطاب في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، لا سيما على خلفية الملف الإيراني، ومخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، ومحور إيران من جهة أخرى.