وذكر المكتب الإعلامي للسوداني بحث، خلال استقباله السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب الأوضاع الإقليمية والتعاون العراقي–التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.

وكان العراق قد اتخذ، يوم الاثنين، خطوات عملية لتنظيم ملف نقل عناصر تنظيم داعش من سوريا، إذ قرر، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بالكامل على عملية نقل المعتقلين والتعامل معهم وصولا إلى تقديمهم للعدالة.

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة السوداني، أن قرار نقل عناصر داعش "قرار أمني بحت يهدف إلى حماية العراق".

ويستعد العراق لاستقبال نحو 7 آلاف من عناصر داعش على دفعات، وصلت أولها وتضم 150 معتقلا.

من جانبه، نقل السفير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا تقدير بلاده لخطوات العراق الداعمة لأمن المنطقة ودوره في المساهمة بحلول مستدامة للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة.