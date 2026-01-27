قالت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، إن نحو 20 ألف مريض بانتظار تصاريح لمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج.
وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن من بين هؤلاء المرضى الذين أتموا إجراءات تحويلاتهم الطبية، هناك 440 حالة طارئة تصنف كـ"حالات لإنقاذ الحياة"، وتتطلب تدخلا علاجيا عاجلا.
وكشفت عن وفاة 1268 مريضا من أصحاب الحالات الحرجة خلال فترة انتظارهم السماح بالسفر، وذلك في ظل القيود المشددة المفروضة على المعابر الحدودية في غزة.
وفي وقت سابق، رجح مصدر فلسطيني فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الأربعاء، وذلك "ما لم تطرأ أي معوقات إسرائيلية".
وقال المصدر، إن أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين ستخرج من قطاع غزة باتجاه مصر في حال فتح المعبر الأربعاء.
وأوضح أن "قوة مراقبة أوروبية موجودة في العريش منذ أيام، وتستعد للدخول إلى معبر رفح في الساعات المقبلة، لترتيب إجراءات الدخول والخروج من خلاله".
كما أفاد المصدر أن أفرادا من الأمن التابع للاستخبارات الفلسطينية بملابس مدنية سيدخلون للمعبر الثلاثاء، بالتزامن من دخول قوة المراقبة الأوروبية، من أجل إجراء الترتيبات اللوجستية.