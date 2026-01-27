وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن من بين هؤلاء المرضى الذين أتموا إجراءات تحويلاتهم الطبية، هناك 440 حالة طارئة تصنف كـ"حالات لإنقاذ الحياة"، وتتطلب تدخلا علاجيا عاجلا.

وكشفت عن وفاة 1268 مريضا من أصحاب الحالات الحرجة خلال فترة انتظارهم السماح بالسفر، وذلك في ظل القيود المشددة المفروضة على المعابر الحدودية في غزة.