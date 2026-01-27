وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان: "ارتكب العدو مساء أمس (الإثنين)، جريمة جديدة في حق المدنيين، أدت إلى استشهاد شابين من بلدة الدوير في قضاء النبطية".

والقتيلان، وفقا للوكالة، هما سامر علاء حطيط (22 عاما) من بلدة الدوير، والشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عاما) مصري الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير.

وأضافت الوكالة أن "مسيّرة معادية استهدفت سيارتهما رباعية الدفع بثلاثة صواريخ موجهة، مما أدى إلى احتراقها".

وأوضحت أن أحد الشابين طالب جامعي يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في النبطية، بينما الآخر يساعد والده المصري في تصليح الثلاجات في محل يملكه بالدوير.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب آخران في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان، الإثنين.

ورغم اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2024، لا تزال إسرائيل تشن بشكل شبه يومي غارات على لبنان، لا سيما في جنوبه، كما لا تزال قواتها متواجدة بعدد من النقاط في جنوب لبنان.