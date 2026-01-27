وقال المسؤول، الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إنه "لا يمكن لأي قوة معتدية على إيران أن تعتبر أمن قواتها وقواعدها مضمونا"، مع ارتفاع حدة المخاوف بشأن احتمال توجيه واشنطن ضربات عسكرية ضد طهران.

وتابع، في حديث من مقر تابع للحرس الثوري: "محاولات التأثير في الشؤون الداخلية لإيران فشلت دائما، وهذا المسار الخاطئ لن يحقق نتيجة لمخططيه".

وأوضح المسؤول العسكري أن "إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها لن تسمح لأي تهديد بالوصول إلى مرحلة التنفيذ حتى في مراحله الأولى".

واعتبر أن "تبعات أي عدوان تقع مباشرة على الأطراف التي تعرض ستقرار المنطقة بأسرها للخطر".

كما أكد أن "الحضور الاستفزازي والتدخلي أو دعمه مباشرة أو بشكل غير مباشرة، يعرض القائمين به للتبعات".

والإثنين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران "مهتمة بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة"، وذلك بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، أن الوضع مع إيران "غير مستقر" بسبب إرسال الولايات المتحدة أسطولا كبيرا إلى المنطقة.

وقال: "لدينا أسطول ضخم قرب إيران، أكبر من ذلك الموجود قرب فنزويلا"، مؤكدا أن الدبلوماسية ما زالت خيارا مطروحا.

وتابع: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أعرف ذلك جيدا. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. يريدون التحدث"، حسبما نقل عنه "أكسيوس".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن أسطولا من السفن الحربية، من بينها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وصل إلى نطاق مسؤوليتها الذي يشمل الشرق الأوسط وإيران.

وقالت "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات القتالية منتشرة حاليا في الشرق الأوسط "لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين"، مشيرة إلى أن السفينة توجد حاليا في المحيط الهندي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موقعها الدقيق.

وكان ترامب قد رفض في الآونة الأخيرة استبعاد تدخل عسكري أميركي في إيران، عقب حملة قمع عنيفة للاحتجاجات، أسفرت، بحسب جماعات حقوقية وشهود، عن مقتل الآلاف.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر لم يسمها، أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

وأضاف الموقع أن ترامب قد يعرض عليه هذا الأسبوع المزيد من الخيارات العسكرية من مستشاريه الأمنيين.

وتمنح حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المرافقة لها، ترامب خيارات هجومية ودفاعية إضافية في حال قرر مهاجمة إيران.