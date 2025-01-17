وأوضح الجيش في بيان له أن "الجيش الإسرائيلي قضى على إرهابي من حزب الله كان يشغل منصب مسؤول طاقم مدفعية في جنوب لبنان".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي هاجم في وقت سابق اليوم (الاثنين) في منطقة صور وقضى على الإرهابي المدعو علي نور الدين، الذي كان يشغل منصب مسؤول طاقم مدفعية حزب الله في قرية الحرش جنوب لبنان".

وتابع البيان أن "المخرب دفع، خلال الحرب، بمخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، وفي الآونة الأخيرة عمل على إعادة إعمار قدرات المدفعية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وأردف البيان أن "نشاطات المخرب شكلت خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد عن دولة إسرائيل".