وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية، وكل ما يتعلق بهذه العملية من تفاصيل أمنية مهمة".

وأكد المجلس، بحسب البيان، "أهمية قراره السابق بنقل عناصر داعش"، مشددا على أنه "قرار أمني بحت يهدف إلى حماية العراق".

كما شدد على "أهمية استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ذلك".

وتابع البيان أن "المجلس أقر وضع خريطة متكاملة، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش والتعامل معهم، وصولا إلى تقديمهم للعدالة".