وقال إن العملية التي أطلق عليها اسم "القلب الشجاع"، تمت بقيادة قوات القيادة الجنوبية بالتعاون مع وحدة "ياهالام" للهندسة القتالية ولواء "ألكساندروني"، وتركزت في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تحديد الموقع

استندت العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة جمعت على مدار عامين، شملت استجواب معتقلين من غزة أدلوا بمعلومات حول موقع الدفن في "مقبرة البطش" بحي التفاح شمالي شرقي مدينة غزة.

وأفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن عنصراً من حركة حماس، اعتقل مؤخرا، كشف عن تفاصيل نقل الجثة بين عدة مواقع قبل استقرارها في المقبرة المذكورة.

20 طبيب أسنان و250 جثة

شارك في العملية أكثر من 20 طبيب أسنان من وحدة الاحتياط في فحص نحو 250 جثة داخل المقبرة في غضون 24 ساعة، باستخدام عينات الحمض النووي (DNA) وسجلات الأسنان لمطابقة الهوية.

وأقر مسؤولون عسكريون كبار بأن موقع الجثة كان مرصودا كأحد 4 احتمالات استخباراتية منذ فترة، إلا أن اعتبارات "استراتيجية" أدت إلى تأجيل المداهمة.

وأشار المسؤولون إلى أن القيادة السياسية كانت قد تريثت في إعطاء الضوء الأخضر للبحث في المقبرة في وقت سابق، وسط آمال بأن تؤدي المفاوضات أو تحركات أخرى إلى الكشف عن الموقع.

ووصف الجيش العملية بأنها كانت "ديناميكية ومعقدة" نظرا للظروف الميدانية في شمال غزة.

ترامب: حماس بذلت جهودا جبارة لاستعادة الجثة

وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة رفات آخر رهينة في غزة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن حماس بذلت "جهودا جبارة" ونسقت مع إسرائيل للمساعدة في العثور على جثة الرهينة، مشددا على ضرورة مضي الحركة قدما في إجراءات نزع سلاحها. وتابع ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس": "حماس ساعدت في العثور على على الرهينة الأخير ويجب عليها الآن نزع سلاحها كما وعدوا".