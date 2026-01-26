وتابع ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس" الأميركي: "حماس ساعدت في العثور على على الرهينة الأخير ويجب عليها الآن نزع سلاحها كما وعدوا".

وأوضح ترامب أن عملية البحث والتعرف على الجثة كانت معقدة للغاية، مشيرا إلى أن الفرق المختصة اضطرت لفحص مئات الجثث في المنطقة قبل الوصول إلى جثة الرهينة.

وأكد ترامب أن عناصر حماس "كانوا يعملون مع إسرائيل" للبحث عن الجثة، واصفا المهمة بأنها كانت شاقة وصعبة بالنظر إلى الظروف المحيطة بها.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت إسرائيل استعادة رفات آخر رهينة في غزة، بما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء الإعلان بعد يوم من إعلان الحكومة الإسرائيلية أن الجيش يجري "عملية واسعة النطاق" في مقبرة شمالي غزة، من أجل العثور على رفات الرهينة، ران غفيلي.

وينظر إلى عودة الرهينة المتبقي، على نطاق واسع باعتبارها إزالة للعقبة المتبقية أمام المضي قدما في فتح معبر رفح، وهو ما سيشكل إشارة لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وكانت عودة جميع الرهائن المتبقين، أحياء أو أمواتا، جزءا مركزيا من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.