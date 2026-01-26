وقال قاسم في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال لقاءات تضامنية مع إيران: "من واجبنا أن نتصدى لتهديدات ترامب بكل الإجراءات والاستعدادات، لأن المساس بالإمام الخامنئي يعد اغتيالا للاستقرار وللوضع في المنطقة والعالم".

وتابع: "نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد، ونعتبره تهديدا لنا، ولدينا كامل الصلاحية لاتخاذ ما نراه مناسبا للتصدي له".

وأضاف قاسم: "الإمام الخامنئي بالنسبة إلينا هو الولي الفقيه المتصدي والذي يتحمل المسؤولية خلال فترة غيبة الإمام المهدي وهو نائب الإمام المعصوم".

وعن التدخل إذا ضربت إيران، قال قاسم إن حزبه سيكون مستهدفا بأي هجوم محتمل على داعمته إيران، على وقع التهديدات الأميركية، محذرا أن من شان أي حرب جديدة أن "تشعل المنطقة".

وشدد على أنه "أمام العداون الذي لا يفرق بيننا، نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعداون المحتمل ومصممون على الدفاع". وأوضح "سنختار في وقتها كيف نتصرف.. لكن لسنا حياديين".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حذر بدوره من أن أي هجوم على خامنئي سيعد بمثابة إعلان حرب شاملة. وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" إن "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني"، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيها إلى "البحث عن قيادة جديدة في إيران"

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتصريحات الأميركية الداعمة لها، إضافة إلى تهديدات متبادلة بين الجانبين.